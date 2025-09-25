В Киеве будут судить хирурга частной клиники, который сделал пластику груди пациентке с онкологией

Оперативное вмешательство привело к дальнейшему распространению злокачественной опухоли в молочных железах.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве предстанет перед судом хирург частной клиники, который сделал пластику груди пациентке, несмотря на наличие у нее онкологического заболевания. Об этом сообщила столичная полиция.

Как отметили правоохранители, в сентябре прошлого года в киевский медцентр обратилась жительница столицы с целью проведения операции по коррекции молочных желез.

Чтобы подготовить пациентку к операции, медики провели ряд обследований, в ходе которых было выявлено новообразование в области запланированного оперативного вмешательства. Однако, несмотря на это, 30-летний врач-хирург не направил пострадавшую на дополнительную диагностику и консультацию с врачом-онкологом, а провел операцию, игнорируя риск и имеющиеся противопоказания.

«В результате оперативное вмешательство привело к дальнейшему распространению злокачественной опухоли в молочных железах и существенному ухудшению состояния здоровья пострадавшей», — заявили в полиции.

Ранее следователи сообщили хирургу о подозрении. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Теперь врачу грозит до двух лет лишения свободы.

