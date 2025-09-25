Практика судов
  1. В Украине

В Киеве будут судить хирурга частной клиники, который сделал пластику груди пациентке с онкологией

13:22, 25 сентября 2025
Оперативное вмешательство привело к дальнейшему распространению злокачественной опухоли в молочных железах.
В Киеве будут судить хирурга частной клиники, который сделал пластику груди пациентке с онкологией
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве предстанет перед судом хирург частной клиники, который сделал пластику груди пациентке, несмотря на наличие у нее онкологического заболевания. Об этом сообщила столичная полиция.

Как отметили правоохранители, в сентябре прошлого года в киевский медцентр обратилась жительница столицы с целью проведения операции по коррекции молочных желез.

Чтобы подготовить пациентку к операции, медики провели ряд обследований, в ходе которых было выявлено новообразование в области запланированного оперативного вмешательства. Однако, несмотря на это, 30-летний врач-хирург не направил пострадавшую на дополнительную диагностику и консультацию с врачом-онкологом, а провел операцию, игнорируя риск и имеющиеся противопоказания.

«В результате оперативное вмешательство привело к дальнейшему распространению злокачественной опухоли в молочных железах и существенному ухудшению состояния здоровья пострадавшей», — заявили в полиции.

Ранее следователи сообщили хирургу о подозрении. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Теперь врачу грозит до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий..

прокуратура Киев больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп часто общаются напрямую, и это обретает все большее геополитическое значение — Politico

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наладили неформальный контакт.

Средний возраст выхода судей на пенсию – 53 года, – Галина Третьякова

Ранее Галина Третьякова заявила, что в Украине ряд категорий должностных лиц имеет право выйти на пенсию по выслуге, а не по возрасту, и это нужно изменить

В Гражданском кодексе предлагается предусмотреть право граждан на личный герб

Физическое лицо, личный или родовой герб которого незаконно используется другими лицами, будет иметь право требовать прекращения такого использования – изменения в Гражданский кодекс.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Кабмин повысил зарплату работникам центров подготовки граждан к национальному сопротивлению

Работникам центров подготовки граждан к национальному сопротивлению, должностные обязанности которых непосредственно связаны с руководством центрами и их филиалами, проведением базовой подготовки граждан к нацсопротивлению, будет выплачиваться надбавка до 50% должностного оклада.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    голова П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду