У Києві судитимуть хірурга приватної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці з онкологією

Оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах.

У Києві перед судом постане хірург приватної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці, попри наявне у неї онкологічне захворювання. Про це повідомила столична поліція.

Як зазначили правоохоронці, у вересні минулого року до столичного медцентру звернулась киянка з метою проведення операції по корекції молочних залоз.

Аби підготувати пацієнтку до операції медики провели ряд обстежень, під час яких було виявлено новоутворення у ділянці запланованого оперативного втручання. Однак, попри це, 30-річний лікар-хірург не скерував потерпілу на додаткову діагностику та консультацію із лікарем-онкологом, та провів операцію, не зважаючи на ризик та наявні протипоказання.

«Як наслідок, оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах та суттєвого погіршення стану здоров’я потерпілої», - заявили у поліції.

Раніше слідчі повідомили хірургу про підозру. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направили до суду.

Тепер лікарю загрожує до двох років позбавлення волі.

