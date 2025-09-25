Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть хірурга приватної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці з онкологією

13:22, 25 вересня 2025
Оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
У Києві перед судом постане хірург приватної клініки, який зробив пластику грудей пацієнтці, попри наявне у неї онкологічне захворювання. Про це повідомила столична поліція.

Як зазначили правоохоронці, у вересні минулого року до столичного медцентру звернулась киянка з метою проведення операції по корекції молочних залоз. 

Аби підготувати пацієнтку до операції медики провели ряд обстежень, під час яких було виявлено новоутворення у ділянці запланованого оперативного втручання. Однак, попри це, 30-річний лікар-хірург не скерував потерпілу на додаткову діагностику та консультацію із лікарем-онкологом, та провів операцію, не зважаючи на ризик та наявні протипоказання.

«Як наслідок, оперативне втручання призвело до подальшого розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах та суттєвого погіршення стану здоров’я потерпілої», - заявили у поліції.

Раніше слідчі повідомили хірургу про підозру. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт направили до суду.

Тепер лікарю загрожує до двох років позбавлення волі.

прокуратура Київ лікарня

У спілкуванні з міжнародними партнерами потрібно фокусуватись на терміновій задачі – покрити $18,1 млрд, яких бракує на 2026 рік – Роксолана Підласа

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа зауважила, що ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Урсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп часто спілкуються напряму, і це набуває все більшого геополітичного значення — Politico

Президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн налагодили неформальний контакт.

Порушення права на захист не може бути «частковим» – ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення судді ВАКС Віктору Маслову, який заборонив підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»

Вища рада правосуддя підтвердила наявність в діях судді ВАКС Віктора Маслова порушення фундаментального права на захист шляхом заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» і залишила в силі дисциплінарне стягнення.

Середній вік виходу суддів на пенсію – 53 роки, – Галина Третьякова

Раніше Галина Третьякова заявила, що в Україні низка категорій посадовців має право вийти на пенсію за вислугою, а не за віком, і це потрібно змінити.

У Цивільному кодексі пропонується передбачити право громадян на особистий герб

Фізична особа, особистий чи родовий герб якої незаконно використовується іншими особами, буде мати право вимагати припинення такого використання – зміни до Цивільного кодексу.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
