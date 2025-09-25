Из-за оттока хасидов пункты пропуска с Польшей и Молдовой перегружены – где больше всего автомобилей

Пограничники усилили работу из-за наплыва паломников после Рош га-Шана.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После празднования Рош га-Шана на границе с Польшей и Молдовой значительно вырос пассажиропоток, что может привести к задержкам на пунктах пропуска.

В ГПСУ отмечают, что по состоянию на 14:00 25 сентября очереди на границе с Молдовой:

«Паланка-Маяки-Удобное» — 80 автомобилей,

«Старокозаче» — 40 автомобилей,

«Могилев-Подольский» — 70 автомобилей,

«Бронница» — 60 автомобилей.

На границе с Польшей:

«Краковец» — 100 автомобилей,

«Шегини» — 120 автомобилей (увеличилось количество пешеходов),

«Грушев» — 40 автомобилей,

«Угринов» — 20 автомобилей,

«Рава-Русская» — 20 автомобилей,

«Нижанковичи» — 25 автомобилей,

«Смильница» — без очередей.

Для ускорения оформления пограничники работают в усиленном режиме и выставили дополнительные наряды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.