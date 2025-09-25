Из-за оттока хасидов пункты пропуска с Польшей и Молдовой перегружены – где больше всего автомобилей

После празднования Рош га-Шана на границе с Польшей и Молдовой значительно вырос пассажиропоток, что может привести к задержкам на пунктах пропуска.
В ГПСУ отмечают, что по состоянию на 14:00 25 сентября очереди на границе с Молдовой:
На границе с Польшей:
Для ускорения оформления пограничники работают в усиленном режиме и выставили дополнительные наряды.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.