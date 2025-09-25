Через відтік хасидів пункти пропуску з Польщею та Молдовою перевантажені – де найбільше авто

Прикордонники посилили роботу через наплив паломників після Рош га-Шана.

Після святкування Рош га-Шана на кордоні з Польщею та Молдовою значне зростання пасажиропотоку, що може спричинити затримки на пунктах пропуску.

У ДПСУ зазначають, що станом на 14:00 25 вересня черги на кордоні з Молдовою:

«Паланка-Маяки-Удобне» — 80 авто,

«Старокозаче» — 40 авто,

«Могилів-Подільський» — 70 авто,

«Бронниця» — 60 авто.

На кордоні з Польщею:

«Краківець» — 100 авто,

«Шегині» — 120 авто (збільшилася кількість пішоходів),

«Грушів» — 40 авто,

«Угринів» — 20 авто,

«Рава-Руська» — 20 авто,

«Нижанковичі» — 25 авто,

«Смільниця» — без черг.

Для пришвидшення оформлення прикордонники працюють у посиленому режимі та виставили додаткові наряди.

