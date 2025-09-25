Через відтік хасидів пункти пропуску з Польщею та Молдовою перевантажені – де найбільше авто

Після святкування Рош га-Шана на кордоні з Польщею та Молдовою значне зростання пасажиропотоку, що може спричинити затримки на пунктах пропуску.
У ДПСУ зазначають, що станом на 14:00 25 вересня черги на кордоні з Молдовою:
На кордоні з Польщею:
Для пришвидшення оформлення прикордонники працюють у посиленому режимі та виставили додаткові наряди.
