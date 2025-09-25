Аграрии снова могут подать заявки на статус критически важных

Для подачи заявлений через Государственный аграрный реестр требуется зарплата от 20 тысяч гривен и отсутствие долгов.

Минэкономики сообщило о возобновлении приема заявлений от субъектов агропромышленного комплекса для получения статуса критически важных для экономики и обеспечения населения в особый период. Заявки подаются через Государственный аграрный реестр, сообщили в министерстве.

«Предприятия, учреждения и организации, которые уже получили статус критически важных, сохраняют его до истечения срока действия соответствующего приказа. В то же время субъекты агропромышленного комплекса, нуждающиеся в определении или возобновлении статуса, могут обратиться с заявлениями через ДАР», — отметил заместитель министра Виталий Киндратов.

Для получения статуса частные предприятия должны иметь среднюю зарплату не ниже 20 000 грн и не иметь задолженностей перед государственным или местным бюджетом.

Дополнительно необходимо соответствовать одному из критериев: уплата налогов и взносов свыше €1,5 млн, валютные поступления свыше €32 млн, стратегическое значение, статус резидента «Дія Сіті» или важность для экономики или общества.

