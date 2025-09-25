Практика судів
Аграрії знову можуть подати заявки на статус критично важливих

16:59, 25 вересня 2025
Для подання заяв через Державний аграрний реєстр потрібна зарплата від 20 тисяч гривень і відсутність боргів.
Аграрії знову можуть подати заявки на статус критично важливих
Мінекономіки повідомило про поновлення прийому заяв від суб’єктів агропромислового комплексу для отримання статусу критично важливих для економіки та забезпечення населення в особливий період. Заявки подаються через Державний аграрний реєстр, повідомили в міністерстві.

«Підприємства, установи та організації, які вже отримали статус критично важливих, зберігають його до завершення строку дії відповідного наказу. Водночас суб’єкти агропромислового комплексу, що потребують визначення або поновлення статусу, можуть звернутися із заявами через ДАР», — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Для отримання статусу приватні підприємства повинні мати середню зарплату не нижче 20 000 грн і не мати заборгованостей перед державним чи місцевим бюджетом.

Додатково потрібно відповідати одному з критеріїв: сплата податків і внесків понад €1,5 млн, валютні надходження понад €32 млн, стратегічне значення, статус резидента «Дія Сіті» або важливість для економіки чи громади.

