В Киеве раскрыли схему завладения землями Национального музея народной архитектуры и быта

В Киеве правоохранители раскрыли преступную схему противоправного завладения земельным участком государственного музея площадью 1,78 га стоимостью более 13 миллионов гривен. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Отмечается, что директор и секретарь одного из обществ в 2003 году якобы заключили договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Правоохранители установили, что указанные документы были подделаны. В 2020 году фигуранты использовали их для регистрации права собственности через частного нотариуса, создав видимость законного владения объектами на протяжении более 17 лет.

В ходе санкционированных обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли поддельные документы, электронные носители и другие вещественные доказательства. На земельный участок наложен арест с запретом любых регистрационных действий.

Директору и секретарю общества сообщено о подозрении в покушении на мошенничество в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

