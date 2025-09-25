У Києві викрили схему заволодіння землями Національного музею народної архітектури та побуту

Наразі на земельну ділянку накладено арешт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці викрили злочинну схему протиправного заволодіння земельною ділянкою державного музею площею 1,78 га вартістю понад 13 мільйонів гривень. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що директор та секретар одного з товариств у 2003 році нібито уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, розташованого на території Національного музею народної архітектури та побуту України.

Правоохоронці встановлено, що зазначені документи були підроблені. У 2020 році фігуранти використали їх для реєстрації права власності через приватного нотаріуса, створивши видимість законного володіння об’єктами протягом понад 17 років.

У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили підроблені документи, електронні носії та інші речові докази. На земельну ділянку накладено арешт із забороною будь-яких реєстраційних дій.

Директору та секретарю товариства повідомлено про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.