В Киевской области будут судить депутата сельсовета за незаконное обогащение почти на 30 миллионов гривен

17:27, 25 сентября 2025
Чиновник приобрел ряд земельных участков и осуществлял финансовые операции, которые значительно превышают его официальные доходы.
В Киевской области будут судить депутата сельсовета за незаконное обогащение почти на 30 миллионов гривен
Фото: ukrinform.com
В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении депутата сельского совета.

Как сообщила полиция Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что 54-летний фигурант вместе с родственниками в течение 2021–2024 годов приобрел в собственность ряд земельных участков на территории Броварской общины, а также осуществлял значительные финансовые операции. Известно, что стоимость приобретенного имущества существенно превышала официальные доходы семьи. Разница между законными доходами и активами составила почти 30 миллионов гривен, что свидетельствует об отсутствии финансовой возможности для их приобретения.

Такие действия квалифицируются как приобретение необоснованных активов, превышающих шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по факту незаконного обогащения (ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины).

