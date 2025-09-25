В Киевской области будут судить депутата сельсовета за незаконное обогащение почти на 30 миллионов гривен

Чиновник приобрел ряд земельных участков и осуществлял финансовые операции, которые значительно превышают его официальные доходы.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении депутата сельского совета.

Как сообщила полиция Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что 54-летний фигурант вместе с родственниками в течение 2021–2024 годов приобрел в собственность ряд земельных участков на территории Броварской общины, а также осуществлял значительные финансовые операции. Известно, что стоимость приобретенного имущества существенно превышала официальные доходы семьи. Разница между законными доходами и активами составила почти 30 миллионов гривен, что свидетельствует об отсутствии финансовой возможности для их приобретения.

Такие действия квалифицируются как приобретение необоснованных активов, превышающих шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по факту незаконного обогащения (ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.