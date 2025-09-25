На Київщині судитимуть депутата сільради за незаконне збагачення на майже 30 мільйонів гривень

Посадовець придбав низку земельних ділянок та здійснив фінансові операції, що значно перевищують його офіційні доходи.

Фото: ukrinform.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно депутата сільської ради.

Як повідомила поліція Київської області, у ході досудового розслідування встановлено, що 54-річний фігурант разом із родичами упродовж 2021–2024 років набув у власність низку земельних ділянок на території Броварської громади, а також здійснював значні фінансові операції. Відомо, що вартість придбаного майна суттєво перевищувала офіційні прибутки сім’ї. Різниця між законними доходами та активами склала майже 30 мільйонів гривень, що свідчить про відсутність фінансової спроможності для їх набуття.

Такі дії кваліфікуються, як набуття необґрунтованих активів, що перевищують шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно підозрюваного за фактом незаконного збагачення (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.