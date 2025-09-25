В Одессе будут судить женщину, которая за 20000 гривен заказала убийство брата из-за наследства

50-летняя женщина имела продолжительный конфликт с родным братом и не могла поделить с ним наследство от их матери, поэтому решила заказать его убийство.

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы региона, которая организовала заказное убийство своего брата. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Правоохранители выяснили, что 50-летняя жительница Авангарда имела длительный конфликт с родным братом и не могла цивилизованно разделить с ним наследство от их матери. Поэтому решила устранить «конкурента», чтобы оформить право собственности на дом только на себя и не делить его пополам.

Женщина нашла «киллеров» и пообещала 20 тыс. грн вознаграждения.

«Она передала собранную о брате информацию и указала, что способ совершения убийства ее не интересует – важен только результат. Исполнители обратились в правоохранительные органы, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем», – заявили в прокуратуре.

Для защиты жизни и здоровья потерпевшего убийство инсценировали, а женщине предоставили фото как доказательство выполненного «заказа». Заказчицу задержали во время передачи вознаграждения.

В настоящее время заказчица убийства находится под стражей.

