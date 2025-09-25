Практика судів
У Одесі судитимуть жінку, яка за 20000 гривень замовила вбивство брата через спадщину

23:48, 25 вересня 2025
50-річна жінка мала тривалий конфлікт із рідним братом та не могла поділити з ним спадщину від їх матері, тому вирішила замовити його вбивство.
У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки регіону, яка організувала замовне вбивство свого брата. Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Правоохоронці з’ясували, що 50-річна мешканка Авангарду мала тривалий конфлікт із рідним братом та не могла цивілізовано поділити з ним спадщину від їх матері. Тому вирішила усунути «конкурента», щоб оформили право власності на будинок лише на себе і не ділити його навпіл.

Жінка підшукала «кілерів» та пообіцяла 20 тис грн винагороди.

«Вона передала зібрану про брата інформацію та вказала, що спосіб вчинення вбивства її не цікавить – важливий лише результат. 

Виконавці звернулися до правоохоронних органів, тож всі подальші дії відбувались під їхнім контролем», - заявили у прокуратурі.

Для захисту життя та здоров’я потерпілого вбивство інсценували, а жінка отримала фото як доказ виконаного «замовлення». Замовницю затримали під час передачі винагороди.

Наразі замовниця вбивства перебуває під вартою.

прокуратура Одеса

