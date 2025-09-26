КСУ обновил состав Первого сената и Второй коллегии судей – включен Юрий Барабаш

КСУ изменил состав сената и коллегии судей и продолжил рассмотрение конституционных дел.

Фото: ccu.gov.ua

Конституционный Суд Украины провел специальные пленарные заседания, на которых внес изменения в персональный состав сената и коллегии судей. По итогам заседаний судья КСУ Юрий Барабаш включен в состав Первого сената и Второй коллегии судей этого сената.

Большая палата на закрытых заседаниях продолжила рассмотрение дел по конституционным представлениям:

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно конституционности отдельных положений Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»;

Верховного Суда относительно конституционности пункта 12 части первой статьи 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Рассмотрение этих дел будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний.

