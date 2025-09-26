КСУ оновив склад Першого сенату та Другої колегії суддів – включено Юрія Барабаша

КСУ змінив склад сенату та колегії суддів і продовжив розгляд конституційних справ.

Фото: ccu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд України провів спеціальні пленарні засідання, на яких вніс зміни до персонального складу сенату та колегії суддів. За підсумками засідань суддя КСУ Юрій Барабаш включений до складу Першого сенату та Другої колегії суддів цього сенату.

Велика палата на закритих засіданнях продовжила розгляд справ за конституційними поданнями:

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо конституційності окремих положень Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

Верховного Суду щодо конституційності пункту 12 частини першої статті 34 Закону України «Про виконавче провадження».

Розгляд цих справ буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.