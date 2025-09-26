В Украине количество должников за коммунальные услуги выросло на 13% за год

Чаще всего украинцы задолжали за тепло и воду, больше всего должников в прифронтовых регионах.

По состоянию на середину сентября в Украине насчитывается 788 507 долгов за коммунальные услуги, что на 13% больше, чем в июле 2024 года, сообщает Единый реестр должников. С начала полномасштабной войны количество долгов выросло в 1,5 раза, а по сравнению с 2021 годом — более чем вдвое. Об этом пишет Опендатабот.

Больше всего должников зафиксировано в Днепропетровской области (150 506 производств, 19%), Харьковской (128 217, 16%) и Донецкой (81 536, 10%). Также высокие показатели в Полтавской (57 605, 7%) и Запорожской (53 797, 7%) областях.

Наиболее распространенные задолженности касаются теплоснабжения — 330 236 случаев (42%), водоснабжения — 162 455 (21%) и жилищного обслуживания — 96 265 (12%). Значительные долги также за электроэнергию (87 708) и газ (75 522).

По статистике, чаще задолжают женщины — 438,3 тыс. производств (56%), тогда как мужчины имеют 350,1 тыс. (44%). Основная группа должников — люди в возрасте 46–60 лет (302,8 тыс., 38%), далее идут 36–45 лет (194,7 тыс., 25%) и лица старше 60 лет (194,1 тыс., 25%).

