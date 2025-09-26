В Україні зросла кількість боржників за комунальні послуги на 13% за рік

Найчастіше українці заборгували за тепло та воду, найбільше боржників у прифронтових регіонах.

Станом на середину вересня в Україні налічується 788 507 боргів за комунальні послуги, що на 13% більше, ніж у липні 2024 року, повідомляє Єдиний реєстр боржників. Від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 раза, а порівняно з 2021 роком — більш ніж удвічі. Про це пише Опендатабот.

Найбільше боржників зафіксовано у Дніпропетровській області (150 506 проваджень, 19%), Харківській (128 217, 16%) та Донецькій (81 536, 10%). Також високі показники у Полтавській (57 605, 7%) та Запорізькій (53 797, 7%) областях.

Найпоширеніші заборгованості стосуються теплопостачання — 330 236 випадків (42%), водопостачання — 162 455 (21%) та житлового обслуговування — 96 265 (12%). Значні борги також за електроенергію (87 708) та газ (75 522).

За статистикою, частіше боргують жінки — 438,3 тис. проваджень (56%), тоді як чоловіки мають 350,1 тис. (44%). Основна група боржників — люди віком 46–60 років (302,8 тис., 38%), далі йдуть 36–45 років (194,7 тис., 25%) та особи старші за 60 років (194,1 тис., 25%).

