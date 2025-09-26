На ВДНХ в Киеве восстановили центральный бассейн после более чем десятилетнего перерыва

Открытие приурочили к фестивалю «Книжная страна».

Администрация Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) в Киеве завершила восстановление бассейна на центральной площади между павильонами №4, 8 и 10. Об этом сообщил генеральный директор комплекса Евгений Мушкин.

По его словам, бассейн находился в запущенном состоянии более 10 лет из-за недостатка финансирования. Сейчас необходимые средства собраны, что позволило полностью восстановить объект.

Мушкин также отметил, что в планах комплекса — реконструкция нескольких озер за футбольной площадкой. Однако этот проект требует значительно больших затрат и времени на поиск финансирования.

Открытие обновленного бассейна приурочили к фестивалю «Книжная страна», который проходит на территории ВДНХ с 25 по 28 сентября.

