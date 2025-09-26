На ВДНГ у Києві відновили центральний басейн після більш ніж десятирічної перерви

Відкриття приурочили до фестивалю «Книжкова країна».

Адміністрація Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) у Києві завершила відновлення басейну на центральній площі між павільйонами №4, 8 та 10. Про це повідомив генеральний директор комплексу Євген Мушкін.

За його словами, басейн перебував у занедбаному стані понад 10 років через нестачу фінансування. Нині необхідні кошти зібрали, що дозволило повністю відновити об’єкт.

Мушкін також зазначив, що у планах комплексу — реконструкція кількох озер за футбольним майданчиком. Однак цей проєкт потребує значно більших витрат та часу на пошук фінансування.

Відкриття оновленого басейну приурочили до фестивалю «Книжкова країна», який триває на території ВДНГ з 25 по 28 вересня.

