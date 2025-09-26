Практика судов
Глава образовательного комитета Бабак призвал Европарламент отменить взносы Украины в Erasmus+ с 2028 года

14:54, 26 сентября 2025
Сергей Бабак призвал Комитет Европарламента по культуре и образованию освободить Украину от уплаты членских взносов Erasmus+.
Фото: Сергей Бабак
Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак обратился к Комитету Европарламента по вопросам культуры и образования (CULT) с предложением освободить Украину от уплаты членских взносов в программе Erasmus+ в начале нового цикла 2028–2034 годов.

«Это позволит нам быстрее интегрироваться в программу и обеспечит равный доступ украинских студентов и учителей к её возможностям», – отметил Бабак.

Он напомнил, что Erasmus+ является одной из ключевых образовательных программ ЕС, охватывающей все уровни образования.

Несмотря на то, что Украина ещё не имеет статуса ассоциированной страны (то есть участвует в программе частично, а не на правах полноправного участника ЕС), она уже входит в число лидеров: украинские образовательные учреждения участвуют почти в 40 конкурсах и входят в топ-3 по количеству партнёров.

Бабак подчеркнул, что благодаря инициативе Erasmus+ Solidarity with Ukraine в 2022–2025 годах:

  • напечатано более 1,5 млн учебников на украинском языке;
  • более 33 тысяч украинцев получили возможность продолжить обучение по программе мобильности;
  • для университетов открыли специальный конкурс на 5 млн евро для создания цифровой образовательной среды.

«К тому же, Россия лишена доступа к программе в рамках санкций. За что благодарим наших партнёров», – добавил он.

