Голова освітнього комітету Бабак закликав Європарламент скасувати внески України до Erasmus+ з 2028 року

Сергій Бабак закликав Комітет Європарламенту з питань культури та освіти звільнити Україну від сплати членських внесків Erasmus+.

Фото: Сергій Бабак

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак звернувся до Комітету Європарламенту з питань культури та освіти (CULT) із пропозицією звільнити Україну від сплати членських внесків у програмі Erasmus+ на початку нового циклу 2028–2034 років.

«Це дозволить нам швидше інтегруватися в програму та забезпечить рівний доступ українських студентів і вчителів до її можливостей», – зазначив Бабак.

Він нагадав, що Erasmus+ є однією з ключових освітніх програм ЄС, яка охоплює всі рівні освіти.

Попри те, що Україна ще не має статусу асоційованої країни (тобто бере участь у програмі частково, а не на правах повноправного учасника ЄС), вона вже входить до числа лідерів: українські заклади освіти беруть участь майже у 40 конкурсах і входять у топ-3 за кількістю партнерів.

Бабак підкреслив, що завдяки ініціативі Erasmus+ Solidarity with Ukraine у 2022–2025 роках:

надруковано понад 1,5 млн підручників українською мовою;

понад 33 тисячі українців отримали можливість продовжити навчання за програмою мобільності;

для університетів відкрили спеціальний конкурс на 5 млн євро для створення цифрового освітнього середовища.

«До того ж, Росія позбавлена доступу до програми в межах санкцій. За що дякуємо нашим партнерам», – додав він.

