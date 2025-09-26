Практика судів
Голова освітнього комітету Бабак закликав Європарламент скасувати внески України до Erasmus+ з 2028 року

14:54, 26 вересня 2025
Сергій Бабак закликав Комітет Європарламенту з питань культури та освіти звільнити Україну від сплати членських внесків Erasmus+.
Фото: Сергій Бабак
Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак звернувся до Комітету Європарламенту з питань культури та освіти (CULT) із пропозицією звільнити Україну від сплати членських внесків у програмі Erasmus+ на початку нового циклу 2028–2034 років.

«Це дозволить нам швидше інтегруватися в програму та забезпечить рівний доступ українських студентів і вчителів до її можливостей», – зазначив Бабак.

Він нагадав, що Erasmus+ є однією з ключових освітніх програм ЄС, яка охоплює всі рівні освіти.

Попри те, що Україна ще не має статусу асоційованої країни (тобто бере участь у програмі частково, а не на правах повноправного учасника ЄС), вона вже входить до числа лідерів: українські заклади освіти беруть участь майже у 40 конкурсах і входять у топ-3 за кількістю партнерів.

Бабак підкреслив, що завдяки ініціативі Erasmus+ Solidarity with Ukraine у 2022–2025 роках:

  • надруковано понад 1,5 млн підручників українською мовою;
  • понад 33 тисячі українців отримали можливість продовжити навчання за програмою мобільності;
  • для університетів відкрили спеціальний конкурс на 5 млн євро для створення цифрового освітнього середовища.

«До того ж, Росія позбавлена доступу до програми в межах санкцій. За що дякуємо нашим партнерам», – додав він.

Верховна Рада України Парламент Європарламент навчання освіта

