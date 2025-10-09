3,5 млн долларов за закрытие дела — НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору ОГП и адвокатам

В НАБУ заявили, что одного из адвокатов и прокурора были задержаны, и сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Фото: НАБУ

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», НАБУ разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора, который подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере 3,5 миллиона долларов судьям ВАКС.

Позже НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору Офиса Генерального прокурора и адвокатам по этому делу.

В НАБУ заявили, что в период с 10 февраля по 18 сентября 2025 года «адвокаты в сговоре с прокурором Офиса Генерального прокурора предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ решить вопрос о его закрытии путем подкупа должностных лиц САП и ВАКС».

Квалификация: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отметили, что по результатам проведения следственных действий одного из адвокатов и прокурора задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также в ведомстве добавили, что устанавливается причастность к преступлению других прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Ранее в Офисе Генпрокурора заявили, что НАБУ проводило обыски у прокурора, который расследует дело Магамедрасулова.

Еще в ОГП обнародовали дополнительную информацию относительно проведенных сегодня обысков у двух прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что на основании решения Высшего антикоррупционного суда детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках досудебного расследования одного из уголовных производств провели обыски у двух прокуроров ОГП.

«Что касается первого прокурора.

Он не имеет никакого процессуального статуса в уголовном производстве, которое расследуют НАБУ и САП. Несмотря на это, по решению суда обыски были проведены по месту его жительства и работы. По результатам обысков не было обнаружено никаких вещественных доказательств, которые могли бы свидетельствовать о его причастности к какому-либо уголовному правонарушению. В то же время у прокурора был изъят мобильный телефон.

Следует отметить, что этот прокурор входил в группу прокуроров, осуществлявших процессуальное руководство по делу о подозрении руководителя одного из межрегиональных управлений детективов НАБУ Р. Магамедрасулова в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Такие действия могут свидетельствовать о возможных попытках дискредитации прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанном производстве, и создании соответствующего информационного фона, что вызывает обоснованные сомнения в объективности отдельных детективов НАБУ.

Очевидно, что проведение обыска у прокурора, работавшего над делом должностного лица НАБУ, и изъятие у него мобильного телефона несут риски доступа к информации, которая может быть важной доказательной базой в этом производстве.

Таким образом, это ставит под вопрос беспристрастность и истинные мотивы таких процессуальных действий.

Что касается второго прокурора.

Согласно данным, изложенным в решении суда, он якобы может быть причастен к посредничеству в передаче 3,5 млн долларов США судьям ВАКС и должностным лицам САП для решения вопроса о закрытии уголовного производства.

В то же время, по имеющейся информации, этот прокурор не имел никакого отношения к расследованию уголовного производства, которое якобы должны были закрыть за неправомерную выгоду. Так же он никогда не входил в группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по подозрению высокопоставленного должностного лица НАБУ», — говорится в заявлении ОГП.

Также там добавили, что Офис Генерального прокурора полностью содействует расследованию, которое проводят НАБУ и САП, для обеспечения его законности, объективности и прозрачности, а также с целью недопущения любых искажений со стороны заинтересованных сторон.

В ОГП подчеркнули, что прокурор подозревается в посредничестве при передаче взятки в размере 3,5 млн долларов судьям ВАКС.

«Сам он не мог требовать или закрывать дело, поскольку не является процессуальным руководителем в нем», — заявили в ведомстве.

