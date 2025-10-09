3,5 млн доларів за закриття справи — НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору ОГП та адвокатам

У НАБУ заявили, що одного з адвокатів та прокурора було затримано і наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото: НАБУ

Як раніше писала «Судово-юридична газета», НАБУ викрили прокурора Офісу Генпрокурора, який підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС.

Згодом НАБУ та САП повідомили про підозру прокурору Офісу Генерального прокурора та адвокатам у цій справі.

У НАБУ заявили, що у період з 10 лютого по 18 вересня 2025 року «адвокати у змові з прокурором Офісу Генерального прокурора запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про її закриття підкупом посадових осіб САП та ВАКС».

Кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У НАБУ зазначили, що за результатом проведення слідчих дій одного з адвокатів та прокурора затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Також у відомстві додали, що встановлюється причетність до злочину інших прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Раніше в Офісі Генпрокурора заявили, що НАБУ проводило обшуки у прокурора, який розслідує справу Магамедрасулова.

Також в ОГП оприлюднили додаткову інформацію стосовно проведених сьогодні обшуків у двох прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду детективи Національного антикорупційного бюро України в межах досудового розслідування одного з кримінальних проваджень здійснили обшуки у двох прокурорів ОГП.

«Щодо першого прокурора.

Він не має жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні, яке розслідують НАБУ та САП. Попри це, за ухвалою суду, обшуки проведено за місцем його проживання та роботи. За результатами обшуків не виявлено жодних речових доказів, що могли б свідчити про його причетність до будь-якого кримінального правопорушення. Водночас у прокурора вилучено мобільний телефон.

Варто зазначити, що цей прокурор входив до групи прокурорів, які здійснювали процесуальне керівництво у справі за підозрою керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Р. Магамедрасулова у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Такі дії можуть свідчити про можливі спроби дискредитації прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному провадженні, та створення відповідного інформаційного фону, що викликає обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності окремих детективів НАБУ.

Очевидно, що проведення обшуку в прокурора, який працював над справою посадовця НАБУ та вилучення у нього мобільного телефону, несуть ризики доступу до інформації, яка може бути важливою доказовою базою у цьому провадженні.

Відтак це ставить під питання неупередженість і справжні мотиви таких процесуальних дій.

Щодо другого прокурора.

За даними, викладеними в ухвалі суду, він нібито може бути причетним до посередництва у передаванні 3,5 млн доларів США суддям ВАКС та посадовцям САП для вирішення питання про закриття кримінального провадження.

Водночас за наявною інформацією цей прокурор не мав жодного стосунку до розслідування кримінального провадження, яке начебто мали закрити за неправомірну вигоду. Так само він ніколи не входив до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у провадженні за підозрою високопосадовця НАБУ», - йдеться у заяві ОГП.

Також там додали, що Офіс Генерального прокурора повністю сприяє розслідуванню, яке здійснюють НАБУ та САП, для забезпечення його законності, об’єктивності та прозорості, а також з метою унеможливлення будь-яких перекручувань з боку заінтересованих сторін.

У ОГП підкреслили, що прокурор підозрюється у посередництві передачі хабаря у розмірі 3,5 млн доларів суддям ВАКС.

«Сам він не міг вимагати або закривати справу, оскільки не є процесуальним керівником у ній», - заявили у відомстві.

