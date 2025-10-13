Трамп готов предоставить Украине ракеты Tomahawk, если Россия не пойдет на мир

Президент США планирует обсудить это с Путиным как инструмент давления.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Он рассматривает это как средство давления на Кремль и намерен обсудить вопрос с Путиным. Об этом Трамп сказал на борту Air Force One, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, пишет ВВС.

Комментируя свою политику в отношении войны в Украине, Трамп противопоставил ее подходу предыдущей администрации. «Байден дал им (Украине – ред.) 350 миллиардов долларов. Мы не дали им ничего. Но мы дали им уважение и некоторые другие вещи, откровенно говоря», — отметил он.

Трамп подтвердил, что обсуждал с Президентом Украины Владимиром Зеленским потребности украинской армии. «Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk», — заявил он, добавив, что Tomahawk является «невероятным, очень мощным оружием».

Он отметил, что перед принятием решения может провести переговоры с Путиным. «Я могу поговорить с ним (Путиным — ред.). Я могу сказать: «Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Украине — ред.) Tomahawk». Я могу так сказать... Честно говоря, России это не нужно», — сказал Трамп.

Он уточнил, что решение о поставках ракет еще не принято, и США должны знать, как Украина планирует использовать Tomahawk, ведь это «новая стадия агрессии».

Отвечая на вопрос о возможности применения опыта мирных переговоров между Израилем и ХАМАС к ситуации в Украине, Трамп подчеркнул важность настойчивости. «Я думаю, что никогда нельзя сдаваться. Просто никогда не сдавайтесь», — подчеркнул он.

Трамп назвал украинцев «очень хорошими бойцами» и высказал мнение, что Путин «выглядел бы великолепно», если бы решил этот вопрос. «А если он этого не сделает, то для него это плохо закончится», — добавил президент США.

