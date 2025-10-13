Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп готов предоставить Украине ракеты Tomahawk, если Россия не пойдет на мир

08:25, 13 октября 2025
Президент США планирует обсудить это с Путиным как инструмент давления.
Трамп готов предоставить Украине ракеты Tomahawk, если Россия не пойдет на мир
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, если война с Россией не будет урегулирована. Он рассматривает это как средство давления на Кремль и намерен обсудить вопрос с Путиным. Об этом Трамп сказал на борту Air Force One, направляясь на Ближний Восток для участия в церемонии подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, пишет ВВС.

Комментируя свою политику в отношении войны в Украине, Трамп противопоставил ее подходу предыдущей администрации. «Байден дал им (Украине – ред.) 350 миллиардов долларов. Мы не дали им ничего. Но мы дали им уважение и некоторые другие вещи, откровенно говоря», — отметил он.

Трамп подтвердил, что обсуждал с Президентом Украины Владимиром Зеленским потребности украинской армии. «Украина очень нуждается в ракетах Patriot. Они хотели бы получить ракеты Tomahawk», — заявил он, добавив, что Tomahawk является «невероятным, очень мощным оружием».

Он отметил, что перед принятием решения может провести переговоры с Путиным. «Я могу поговорить с ним (Путиным — ред.). Я могу сказать: «Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Украине — ред.) Tomahawk». Я могу так сказать... Честно говоря, России это не нужно», — сказал Трамп.

Он уточнил, что решение о поставках ракет еще не принято, и США должны знать, как Украина планирует использовать Tomahawk, ведь это «новая стадия агрессии».

Отвечая на вопрос о возможности применения опыта мирных переговоров между Израилем и ХАМАС к ситуации в Украине, Трамп подчеркнул важность настойчивости. «Я думаю, что никогда нельзя сдаваться. Просто никогда не сдавайтесь», — подчеркнул он.

Трамп назвал украинцев «очень хорошими бойцами» и высказал мнение, что Путин «выглядел бы великолепно», если бы решил этот вопрос. «А если он этого не сделает, то для него это плохо закончится», — добавил президент США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия оружие путин Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГЭСС будет рассматривать факты использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» – Кабмин внес изменения в положение

Также правительство предусмотрело порядок обжалования актов ГЭСС.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

В обвинительном акте указано другое количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении – Верховный Суд объяснил, нарушает ли это право на защиту

Сторона обвинения в обвинительном акте указала меньшее количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении.

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

Кабмин внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство разрешило органам власти внести свои нормативно-правовые акты в Реестр «задним числом».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду