Трамп готовий надати Україні ракети Tomahawk, якщо Росія не піде на мир

Президент США планує обговорити це з Путіним як інструмент тиску.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. Він розглядає це як засіб тиску на Кремль і має намір обговорити питання з Путіним. Про це Трамп сказав на борту Air Force One, прямуючи на Близький Схід для участі в церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС, пише ВВС.

Коментуючи свою політику щодо війни в Україні, Трамп протиставив її підходу попередньої адміністрації. «Байден дав їм (Україні – ред.) 350 мільярдів доларів. Ми не дали їм нічого. Але ми дали їм повагу і деякі інші речі, відверто кажучи», — зазначив він.

Трамп підтвердив, що обговорював із Президентом України Володимиром Зеленським потреби української армії. «Україна дуже потребує ракет Patriot. Вони хотіли б отримати ракети Tomahawk», — заявив він, додавши, що Tomahawk є «неймовірною, дуже потужною зброєю».

Він зазначив, що перед ухваленням рішення може провести переговори з Путіним. «Я можу поговорити з ним (Путіним – ред). Я можу сказати: «Послухай, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм (Україні – ред.) Tomahawk». Я можу так сказати... Чесно кажучи, Росії це не потрібно», — сказав Трамп.

Він уточнив, що рішення про постачання ракет ще не ухвалено, і США мають знати, як Україна планує використовувати Tomahawk, адже це «нова стадія агресії».

Відповідаючи на питання про можливість застосування досвіду мирних переговорів між Ізраїлем та ХАМАС до ситуації в Україні, Трамп наголосив на важливості наполегливості. «Я думаю, що ніколи не можна здаватися. Просто ніколи не здавайтеся», — підкреслив він.

Трамп назвав українців «дуже хорошими бійцями» і висловив думку, що Путін «виглядав би чудово», якби вирішив це питання. «А якщо він цього не зробить, то для нього це погано закінчиться», — додав президент США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.