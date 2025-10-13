В Минюсте напомнили, как зарегистрировать рождение, брак и смерть, произошедшие на ТОТ или за границей

Украинцам разъяснили вопросы регистрации рождения, брака и смерти, которые произошли на временно оккупированных территориях или за пределами страны.

Министерство юстиции напомнило, что для того, чтобы граждане Украины, оставшиеся на ТОТ, могли зарегистрировать рождение, брак и смерть в соответствии с украинским законодательством и получить соответствующее свидетельство государственного образца, предусмотрен специальный механизм — установление факта через суд.

Регистрация рождения или смерти на ТОТ

Если рождение или смерть произошли на территории, где введено военное или чрезвычайное положение, либо на временно оккупированной территории Украины, государственная регистрация этих фактов проводится на основании решения суда.

Такое решение принимается в порядке отдельного производства по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Подать заявление об установлении факта рождения или смерти можно в любой местный суд Украины, который осуществляет правосудие, независимо от места жительства заявителя.

Заявление об установлении факта рождения ребенка могут подать:

родители (один из них);

члены семьи, опекуны, попечители;

лицо, которое содержит и воспитывает ребенка;

другие законные представители.

Заявление об установлении факта смерти может быть подано:

членами семьи умершего;

представителями членов семьи умершего или другими заинтересованными лицами (если установление факта смерти влияет на их права, обязанности или законные интересы).

Дела об установлении факта рождения или смерти на ТОТ рассматриваются безотлагательно после поступления заявления. Решения по ним принимаются в порядке отдельного производства по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 317 Гражданского процессуального кодекса Украины.

В решении суда об установлении факта рождения указываются дата и место рождения ребенка, а также сведения о его родителях.

После оглашения решения его копия немедленно направляется в орган государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) для проведения государственной регистрации рождения или смерти.

Важно помнить: лица, обращающиеся в суд в связи с военным или чрезвычайным положением, вооруженной агрессией или временной оккупацией территории Украины, освобождаются от уплаты судебного сбора (пункт 21 части первой статьи 5 Закона Украины «О судебном сборе»).

Кроме того, стоит отметить, что решение суда об установлении факта рождения или смерти является основанием для получения соответствующего свидетельства в органе ДРАЦС, но не заменяет сам документ (свидетельство о рождении или смерти).

Регистрация брака, заключенного на ТОТ

Если брак был зарегистрирован на временно оккупированной территории, его также можно подтвердить через суд. Суд рассматривает дела об установлении факта регистрации брака, опираясь на статью 315 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Заявление подается по месту жительства лица (часть первая статьи 316 Кодекса). После вынесения судебного решения граждане могут обратиться в орган ДРАЦС для внесения соответствующей записи в Государственный реестр актов гражданского состояния.

Регистрация актов гражданского состояния, проведенных за границей

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.), признаются действительными в Украине после их легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами Украины (статья 13 Закона Украины «О международном частном праве»).

На сегодняшний день повторная государственная регистрация актов гражданского состояния, уже проведенных компетентными органами иностранных государств, украинским законодательством не предусмотрена.

Итак:

Факты рождения, брака или смерти на временно оккупированных территориях устанавливаются через суд.

Решение суда является основанием для получения соответствующих свидетельств в ДРАЦС.

Документы, выданные за границей, признаются в Украине после легализации или апостилирования, если иное не предусмотрено международными договорами.

Министерство юстиции работает над тем, чтобы каждый гражданин мог реализовать свое право на государственную регистрацию актов гражданского состояния — независимо от обстоятельств и места пребывания.

