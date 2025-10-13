У Мін’юсті нагадали, як зареєструвати народження, шлюб та смерть, що сталися на ТОТ або за кордоном

Українцям роз’яснили питання реєстрації народження, шлюбу та смерті, що сталися на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Міністерство юстиції нагадало, для того, щоб громадяни України, які залишились на ТОТ, змогли зареєструвати народження, шлюб та смерть за українським законодавством і отримати відповідне свідоцтво державного зразка, передбачено спеціальний механізм — встановлення факту через суд.

Реєстрація народження або смерті на ТОТ

Якщо народження або смерть відбулися на території, де введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, державна реєстрація цих фактів проводиться на підставі рішення суду.

Таке рішення ухвалюється у порядку окремого провадження за спрощеною процедурою, передбаченою статтею 317 Цивільного процесуального кодексу України.

Подати заяву про встановлення факту народження чи смерті можна до будь-якого місцевого суду України, який здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання заявника.

Заяву про встановлення факту народження дитини можуть подати:

- батьки (один із них);

- члени сім’ї, опікуни, піклувальники;

- особа, яка утримує та виховує дитину;

- інші законні представники.

Заяву про встановлення факту смерті може бути подана:

- членами сім’ї померлого;

- представниками членів сім’ї померлого або іншими заінтересованими особами (якщо встановлення факту смерті впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси).

Справи про встановлення факту народження або смерті на ТОТ розглядаються невідкладно після надходження заяви. Рішення по них ухвалюються у порядку окремого провадження за спрощеною процедурою, передбаченою статтею 317 Цивільного процесуального кодексу України.

У рішенні суду про встановлення факту народження зазначаються дата і місце народження дитини, а також відомості про її батьків.

Після проголошення рішення його копія негайно надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) для проведення державної реєстрації народження або смерті.

Важливо пам’ятати: особи, які звертаються до суду у зв’язку з воєнним або надзвичайним станом, збройною агресією чи тимчасовою окупацією території України, звільняються від сплати судового збору (пункт 21 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір»).

Крім того, варто відзначити, що рішення суду про встановлення факту народження або смерті є підставою для отримання відповідного свідоцтва в органі ДРАЦС, але не замінює сам документ (свідоцтво про народження чи смерть).

Реєстрація шлюбу, укладеного на ТОТ

Якщо шлюб було зареєстровано на тимчасово окупованій території, його теж можна підтвердити через суд. Суд розглядає справи про встановлення факту реєстрації шлюбу, спираючись на статтю 315 Цивільного процесуального кодексу України,.

Заява подається за місцем проживання особи (частина перша статті 316 Кодексу). Після ухвалення судового рішення громадяни можуть звернутися до органу ДРАЦС для внесення відповідного запису до Державного реєстру актів цивільного стану.

Реєстрація актів цивільного стану, проведених за кордоном

Документи, видані компетентними органами іноземних держав (свідоцтва про народження, шлюб, смерть тощо), визнаються дійсними в Україні після їх легалізації або проставлення апостиля, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (стаття 13 Закону України «Про міжнародне приватне право»).

На сьогодні повторна державна реєстрація актів цивільного стану, які вже були проведені компетентними органами іноземних держав, у законодавстві України не передбачена.

Отже:

- Факти народження, шлюбу чи смерті на тимчасово окупованих територіях встановлюються через суд.

- Рішення суду є підставою для отримання відповідних свідоцтв у ДРАЦС.

- Документи, видані за кордоном, визнаються в Україні після легалізації або апостилювання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Міністерство юстиції працює над тим, щоб кожен громадянин міг реалізувати своє право на державну реєстрацію актів цивільного стану — незалежно від обставин та місця перебування.

