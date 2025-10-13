Практика судов
  1. В Украине

Иностранцы закрывают бизнес в Украине – минус 10% новых ФЛП за год

19:14, 13 октября 2025
За 9 месяцев в Украине зарегистрировано 1,6 тысячи ФЛП-нерезидентов.
Иностранцы закрывают бизнес в Украине – минус 10% новых ФЛП за год
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным Единого государственного реестра, за первые 9 месяцев 2025 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1 648 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля нерезидентов среди новых предпринимателей составляет лишь 0,7%. В то же время 1 158 иностранных ФЛП прекратили деятельность, что дало чистый прирост в 490 предпринимателей-нерезидентов. Всего в Украине за этот период закрылись более 213 тысяч ФЛП, из которых иностранцы составляют 0,5%. Об этом сообщает Опендатабот. 

Среди иностранных предпринимателей 69% — мужчины, а 31% — женщины. Медианное время работы ФЛП-нерезидента составляет 3,1 года, что превышает средний показатель для украинских ФЛП (2,5 года). Рекордсменкой стала гражданка РФ, чей ФЛП работал 30 лет и закрылся в начале 2025 года.

Больше всего новых ФЛП открыли граждане Азербайджана — 229 (14%), России — 222 (14%), Узбекистана — 160 (10%), Молдовы — 125 (8%) и Армении — 95 (6%). В то же время чаще всего прекращали деятельность ФЛП граждан России — 241 (21%), Азербайджана — 157 (14%), Молдовы — 102 (9%), Узбекистана — 91 (8%) и Беларуси — 69 (6%).

Подавляющее большинство иностранных ФЛП выбирают сферу торговли — почти каждый третий бизнес. Также популярны общественное питание (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%). Закрытие бизнесов чаще всего происходит в тех же сферах: розничная торговля (37%), компьютерное программирование (10%) и общественное питание (9%).

Каждый третий иностранный ФЛП регистрируется в Киеве — 544 предпринимателя в 2025 году. Далее следуют Одесская область — 300 ФЛП (18%), Киевская область — 138 (8%), Харьковская область — 104 (6%) и Львовская область — 83 (5%). Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях — от 2 до 17 ФЛП.

Закрытие бизнесов иностранцев чаще всего происходит в тех же регионах: в Киеве — 297 (26%), Одесской (17%), Харьковской (9%), Киевской (8%) и Днепропетровской (5%) областях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Доверие к БЭБ составляет около 5%: директор БЭБ Александр Цивинский поручил сформировать план укрепления коммуникации с обществом

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский провел совещание, которое было посвящено низкому уровню доверия к БЭБ.

За особо тяжкие преступления против детей – только пожизненное лишение свободы: Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал изменения в УК перед комитетом

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился к правоохранительному комитету с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы за убийство или насилие по отношению к ребенку преступник мог получить только пожизненное лишение свободы – без альтернативы наказания.

Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.

Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду