Иностранцы закрывают бизнес в Украине – минус 10% новых ФЛП за год

За 9 месяцев в Украине зарегистрировано 1,6 тысячи ФЛП-нерезидентов.

По данным Единого государственного реестра, за первые 9 месяцев 2025 года иностранцы зарегистрировали в Украине 1 648 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля нерезидентов среди новых предпринимателей составляет лишь 0,7%. В то же время 1 158 иностранных ФЛП прекратили деятельность, что дало чистый прирост в 490 предпринимателей-нерезидентов. Всего в Украине за этот период закрылись более 213 тысяч ФЛП, из которых иностранцы составляют 0,5%. Об этом сообщает Опендатабот.

Среди иностранных предпринимателей 69% — мужчины, а 31% — женщины. Медианное время работы ФЛП-нерезидента составляет 3,1 года, что превышает средний показатель для украинских ФЛП (2,5 года). Рекордсменкой стала гражданка РФ, чей ФЛП работал 30 лет и закрылся в начале 2025 года.

Больше всего новых ФЛП открыли граждане Азербайджана — 229 (14%), России — 222 (14%), Узбекистана — 160 (10%), Молдовы — 125 (8%) и Армении — 95 (6%). В то же время чаще всего прекращали деятельность ФЛП граждан России — 241 (21%), Азербайджана — 157 (14%), Молдовы — 102 (9%), Узбекистана — 91 (8%) и Беларуси — 69 (6%).

Подавляющее большинство иностранных ФЛП выбирают сферу торговли — почти каждый третий бизнес. Также популярны общественное питание (14%), оптовая торговля (9%), компьютерное программирование (6%) и предоставление информационных услуг (4%). Закрытие бизнесов чаще всего происходит в тех же сферах: розничная торговля (37%), компьютерное программирование (10%) и общественное питание (9%).

Каждый третий иностранный ФЛП регистрируется в Киеве — 544 предпринимателя в 2025 году. Далее следуют Одесская область — 300 ФЛП (18%), Киевская область — 138 (8%), Харьковская область — 104 (6%) и Львовская область — 83 (5%). Меньше всего иностранных предпринимателей зарегистрировано в Волынской, Черниговской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях — от 2 до 17 ФЛП.

Закрытие бизнесов иностранцев чаще всего происходит в тех же регионах: в Киеве — 297 (26%), Одесской (17%), Харьковской (9%), Киевской (8%) и Днепропетровской (5%) областях.

