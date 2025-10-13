Іноземці закривають бізнес в Україні – мінус 10% нових ФОПів за рік

За 9 місяців в Україні зареєстровано 1,6 тисяч ФОПів-нерезидентів.

За даними Єдиного державного реєстру, за перші 9 місяців 2025 року іноземці зареєстрували в Україні 1 648 фізичних осіб-підприємців (ФОП), що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нерезидентів серед нових підприємців становить лише 0,7%. Водночас 1 158 іноземних ФОПів припинили діяльність, що дало чистий приріст у 490 підприємців-нерезидентів. Загалом в Україні за цей період закрилися понад 213 тисяч ФОПів, із яких іноземці складають 0,5%. Про це повідомляє Опендатабот.

Серед іноземних підприємців 69% — чоловіки, а 31% — жінки. Медіанний час роботи ФОПа-нерезидента становить 3,1 роки, що перевищує середній показник для українських ФОПів (2,5 роки). Рекордсменкою стала громадянка РФ, чий ФОП працював 30 років і закрився на початку 2025 року.

Найбільше нових ФОПів відкрили громадяни Азербайджану — 229 (14%), Росії — 222 (14%), Узбекистану — 160 (10%), Молдови — 125 (8%) та Вірменії — 95 (6%). Водночас найчастіше припиняли діяльність ФОПи громадян Росії — 241 (21%), Азербайджану — 157 (14%), Молдови — 102 (9%), Узбекистану — 91 (8%) та Білорусі — 69 (6%).

Переважна більшість іноземних ФОПів обирають сферу торгівлі — майже кожен третій бізнес. Також популярні громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%). Закриття бізнесів найчастіше відбувається в тих самих сферах: роздрібна торгівля (37%), комп’ютерне програмування (10%) та громадське харчування (9%).

Кожен третій іноземний ФОП реєструється в Києві — 544 підприємці у 2025 році. Далі йдуть Одещина — 300 ФОПів (18%), Київщина — 138 (8%), Харківщина — 104 (6%) та Львівщина — 83 (5%). Найменше іноземних підприємців зареєстровано у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій і Херсонській областях — від 2 до 17 ФОПів.

Закриття бізнесів іноземців найчастіше відбувається в тих же регіонах: у Києві — 297 (26%), Одеській (17%), Харківській (9%), Київській (8%) та Дніпропетровській (5%) областях.

