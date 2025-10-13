Избраны председатель и заместитель председателя Приднепровского районного суда города Черкассы

Елена Казидуб стала председателем Приднепровского районного суда, Юлия Михальченко стала заместителем.

В Приднепровском районном суде города Черкассы состоялось собрание судей, на котором решался вопрос об избрании председателя и заместителя председателя суда, сообщили в суде.

По результатам тайного голосования, проведенного в соответствии с действующим законодательством, председателем Приднепровского районного суда города Черкассы избрана Елена Казидуб. Должность заместителя председателя суда заняла судья Юлия Михальченко.

Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель суда и его заместитель избираются на три года, но не дольше, чем длится срок полномочий судьи.

