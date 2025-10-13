Обрано голову та заступника голови Придніпровського районного суду міста Черкаси

Олена Казидуб стала головою Придніпровського районного суду, Юлія Михальченко стала заступником.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Придніпровському районному суді міста Черкаси відбулися збори суддів, на яких вирішували питання обрання голови та заступника голови суду, повідомили в суді.

За результатами таємного голосування, проведеного відповідно до чинного законодавства, головою Придніпровського районного суду міста Черкаси обрано Олену Казидуб. Посаду заступника голови суду обійняла суддя Юлія Михальченко.

Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів», голова суду та його заступник обираються на три роки, але не довше, ніж триває строк повноважень судді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.