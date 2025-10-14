Пенсионный фонд напомнил, кому нужно обновить субсидию до начала отопительного сезона

Автоматическое продление субсидий получит большинство домохозяйств, однако отдельным категориям граждан необходимо подать заявление повторно.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило, кому нужно обратиться за переназначением субсидии на отопительный сезон.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине сократили отопительный сезон. Он продлится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Для сравнения, ранее отопление включали с 15 октября и завершали 15 апреля.

Автоматическое продление

Выплата субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов будет автоматически продлена для тех домохозяйств, которые уже получают субсидию, а также для тех, кому на летний период была назначена так называемая «нулевая» субсидия.

Таким гражданам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Кто должен обратиться обязательно

Лично подать заявление и декларацию необходимо, если:

документы на назначение субсидии подаются впервые;

в назначении субсидии ранее было отказано (из-за долга, отсутствия доходов и т. п.);

изменился состав зарегистрированных лиц или социальный статус членов домохозяйства.

При определенных условиях обращение также необходимо

Некоторым категориям граждан, которые должны были подать документы еще с 1 мая текущего года, нужно сделать это сейчас, если они не успели. Речь идет о:

лицах, которые зарегистрированы, но не проживают по месту регистрации (или наоборот);

внутренне перемещенных лицах, получающих субсидию по другому адресу;

гражданах, арендующих жилье и оплачивающих коммунальные услуги.

Как подать документы

Подать заявление на назначение субсидии можно:

лично в отделение Пенсионного фонда;

по почте;

в электронной форме через официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины;

либо через уполномоченных лиц органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов).

Пенсионный фонд подчеркивает: те, кто не обратился летом, должны сделать это сейчас, чтобы своевременно получить субсидию на осенне-зимний период.

