Практика судов
  1. В Украине

Пенсионный фонд напомнил, кому нужно обновить субсидию до начала отопительного сезона

09:23, 14 октября 2025
Автоматическое продление субсидий получит большинство домохозяйств, однако отдельным категориям граждан необходимо подать заявление повторно.
Пенсионный фонд напомнил, кому нужно обновить субсидию до начала отопительного сезона
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило, кому нужно обратиться за переназначением субсидии на отопительный сезон.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине сократили отопительный сезон. Он продлится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Для сравнения, ранее отопление включали с 15 октября и завершали 15 апреля.

Автоматическое продление

Выплата субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов будет автоматически продлена для тех домохозяйств, которые уже получают субсидию, а также для тех, кому на летний период была назначена так называемая «нулевая» субсидия.

Таким гражданам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

Кто должен обратиться обязательно

Лично подать заявление и декларацию необходимо, если:

  • документы на назначение субсидии подаются впервые;
  • в назначении субсидии ранее было отказано (из-за долга, отсутствия доходов и т. п.);
  • изменился состав зарегистрированных лиц или социальный статус членов домохозяйства.

При определенных условиях обращение также необходимо

Некоторым категориям граждан, которые должны были подать документы еще с 1 мая текущего года, нужно сделать это сейчас, если они не успели. Речь идет о:

лицах, которые зарегистрированы, но не проживают по месту регистрации (или наоборот);

внутренне перемещенных лицах, получающих субсидию по другому адресу;

гражданах, арендующих жилье и оплачивающих коммунальные услуги.

Как подать документы

Подать заявление на назначение субсидии можно:

  • лично в отделение Пенсионного фонда;
  • по почте;
  • в электронной форме через официальный веб-портал Пенсионного фонда Украины;
  • либо через уполномоченных лиц органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов).

Пенсионный фонд подчеркивает: те, кто не обратился летом, должны сделать это сейчас, чтобы своевременно получить субсидию на осенне-зимний период.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ субсидия отопление

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Минюст попросил Верховную Раду «разморозить» уровень зарплаты судебных экспертов в проекте бюджета на 2026 год

Зарплата судебных экспертов уже 7-й год «замораживается» законом о госбюджете – Минюст попросил либо «разморозить» норму, чтобы зарплата экспертов НИУСЭ Минюста составляла около 94 тысяч грн, либо поднять ее до среднего уровня других экспертных учреждений – 60 тысяч грн.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду