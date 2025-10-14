Пенсионный фонд напомнил, кому нужно обновить субсидию до начала отопительного сезона

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило, кому нужно обратиться за переназначением субсидии на отопительный сезон.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине сократили отопительный сезон. Он продлится с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Для сравнения, ранее отопление включали с 15 октября и завершали 15 апреля.
Автоматическое продление
Выплата субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов будет автоматически продлена для тех домохозяйств, которые уже получают субсидию, а также для тех, кому на летний период была назначена так называемая «нулевая» субсидия.
Таким гражданам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.
Кто должен обратиться обязательно
Лично подать заявление и декларацию необходимо, если:
При определенных условиях обращение также необходимо
Некоторым категориям граждан, которые должны были подать документы еще с 1 мая текущего года, нужно сделать это сейчас, если они не успели. Речь идет о:
лицах, которые зарегистрированы, но не проживают по месту регистрации (или наоборот);
внутренне перемещенных лицах, получающих субсидию по другому адресу;
гражданах, арендующих жилье и оплачивающих коммунальные услуги.
Как подать документы
Подать заявление на назначение субсидии можно:
Пенсионный фонд подчеркивает: те, кто не обратился летом, должны сделать это сейчас, чтобы своевременно получить субсидию на осенне-зимний период.
