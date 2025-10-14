Практика судів
Пенсійний фонд нагадав, кому потрібно поновити субсидію до початку опалювального сезону

09:23, 14 жовтня 2025
Автоматичне продовження субсидій отримає більшість домогосподарств, однак окремим категоріям громадян потрібно подати заяву повторно.
Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснило, кому потрібно звернутися за перепризначенням субсидії на опалювальний сезон.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні скоротили опалювальний сезон. Він триватиме з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Для порівняння, раніше опалення вмикали з 15 жовтня і завершували 15 квітня.

Автоматичне продовження

Виплата субсидій на опалювальний сезон 2025–2026 років буде автоматично продовжена для тих домогосподарств, які вже отримують субсидію, а також для тих, кому на літній період була призначена так звана «нульова» субсидія.

Таким громадянам не потрібно звертатися до органів Пенсійного фонду.

Хто має звернутися обов’язково

Особисто подати заяву та декларацію необхідно, якщо:

  • документи на призначення субсидії подаються вперше;
  • у призначенні субсидії раніше відмовили (через борг, відсутність доходів тощо);
  • змінився склад зареєстрованих осіб або соціальний статус членів домогосподарства.

За певних умов звернення також потрібне

Деяким категоріям громадян, які мали подати документи ще з 1 травня поточного року, потрібно зробити це зараз, якщо вони не встигли. Йдеться про:

  • осіб, які зареєстровані, але не проживають за місцем реєстрації (або навпаки);
  • внутрішньо переміщених осіб, що отримують субсидію за іншою адресою;
  • громадян, які орендують житло та сплачують комунальні послуги.

Як подати документи

Подати заяву на призначення субсидії можна:

  • особисто у відділення Пенсійного фонду;
  • поштою;
  • в електронній формі через офіційний вебпортал Пенсійного фонду України;
  • або через уповноважених осіб органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад).

Пенсійний фонд наголошує: ті, хто не звернувся влітку, повинні зробити це зараз, щоб вчасно отримати субсидію на осінньо-зимовий період.

