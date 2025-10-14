Нападение возле синагоги в Киеве — злоумышленниками оказались трое несовершеннолетних

В Киеве правоохранители установили лиц, причастных к нападению на представителя религиозной общины. Нападавшими оказались трое несовершеннолетних. Об этом сообщила столичная полиция.
«Трое неизвестных, находясь возле здания синагоги в Оболонском районе столицы, спровоцировали конфликт с представителем религиозной общины, в ходе которого применили к мужчине газ раздражающего действия, после чего скрылись», — сообщили в полиции.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили личности нарушителей и доставили их в Оболонское управление полиции. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет, учащиеся столичной школы и колледжа. Со школьниками и их родителями общались следователи и инспекторы ювенальной полиции.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и исключительным цинизмом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.