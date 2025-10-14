Практика судів
  1. В Україні

Напад біля синагоги у Києві — зловмисниками виявились троє неповнолітніх

07:18, 14 жовтня 2025
Троє осіб, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади.
Напад біля синагоги у Києві — зловмисниками виявились троє неповнолітніх
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поохоронці встановили осіб, які причетні до нападу на представника релігійної громади. Нападниками виявились троє неповнолітніх. Про це повідомила столична поліція.

«Троє невідомих, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади, у ході якого застосували до чоловіка газ дратівливої дії, після чого втекли», - заявили у поліції.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років, учні столичної школи та коледжу. Із неповнолітніми та їх батьками спілкувалися слідчі та інспектори ювенальної поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція напад

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мін’юст попросив Верховну Раду «розморозити» рівень зарплати судових експертів у проекті бюджету на 2026 рік

Зарплата судових експертів вже 7-ий рік «заморожується» законом про держбюджет – Мін’юст попросив або «розморозити» норму, щоб зарплата експертів НДУСЕ Мін'юсту становила близько 94 тисяч грн, або підняти її до середнього рівня інших експертних установ – 60 тисяч грн.

Новий конкурс на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради вже оголошено, але є нюанс

У Верховній Раді буде розроблено законопроект, який уточнює повноваження Дорадчої групи експертів під умовною назвою – «запобіжник для ідіотів».

В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів нараду, яка була присвячена низькому рівню довіри до БЕБ.

За особливо тяжкі злочини проти дітей — тільки довічне позбавлення волі: Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював зміни до КК перед комітетом

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до правоохоронного комітету з ініціативою внести зміни до Кримінального кодексу, щоб за вбивство чи насильство стосовно дитини злочинець міг отримати лише довічне позбавлення волі – без альтернативи покарання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду