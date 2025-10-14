Напад біля синагоги у Києві — зловмисниками виявились троє неповнолітніх

Троє осіб, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади.

У Києві поохоронці встановили осіб, які причетні до нападу на представника релігійної громади. Нападниками виявились троє неповнолітніх. Про це повідомила столична поліція.

«Троє невідомих, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади, у ході якого застосували до чоловіка газ дратівливої дії, після чого втекли», - заявили у поліції.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років, учні столичної школи та коледжу. Із неповнолітніми та їх батьками спілкувалися слідчі та інспектори ювенальної поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

