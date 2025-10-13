Практика судов
  1. В Украине

Украина обсуждает с партнерами импорт газа на фоне российских атак — Владимир Зеленский

21:33, 13 октября 2025
Президент заявил, что страна готовится к зиме и имеет договоренности о поставках газа с партнерами из ЕС, Норвегии и стран Ближнего Востока.
Украина обсуждает с партнерами импорт газа на фоне российских атак — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для прохождения ближайшего зимнего сезона Украина готовится импортировать больше газа из других стран. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

Как отметил Зеленский, Украина уже использовала определённые возможности и помощь в прошлые зимние сезоны, когда возникали проблемы в энергетической сфере.

Он отметил, что Россия атакует газовые хранилища, газовую инфраструктуру и объекты водоснабжения.

«На данный момент газ — это не проблема, проблема — это иметь достаточно средств, чтобы закупить этот газ. Мы понимаем, где можем его закупить, мы знаем, какая цена. У нас есть партнёры, которые готовы поставлять и сейчас не спрашивают о деньгах. Это, например, наши норвежские партнёры, наши партнёры из Европейского Союза, мы рассчитываем на них, а также это могут быть представители Ближнего Востока», — отметил Глава государства.

Кроме того, ЕС планирует выделить Украине дополнительные 100 млн евро для прохождения отопительного сезона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент Владимир Зеленский газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Доверие к БЭБ составляет около 5%: директор БЭБ Александр Цивинский поручил сформировать план укрепления коммуникации с обществом

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский провел совещание, которое было посвящено низкому уровню доверия к БЭБ.

За особо тяжкие преступления против детей – только пожизненное лишение свободы: Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал изменения в УК перед комитетом

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился к правоохранительному комитету с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы за убийство или насилие по отношению к ребенку преступник мог получить только пожизненное лишение свободы – без альтернативы наказания.

Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.

Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду