Украина обсуждает с партнерами импорт газа на фоне российских атак — Владимир Зеленский

Президент заявил, что страна готовится к зиме и имеет договоренности о поставках газа с партнерами из ЕС, Норвегии и стран Ближнего Востока.

Для прохождения ближайшего зимнего сезона Украина готовится импортировать больше газа из других стран. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Кайей Каллас.

Как отметил Зеленский, Украина уже использовала определённые возможности и помощь в прошлые зимние сезоны, когда возникали проблемы в энергетической сфере.

Он отметил, что Россия атакует газовые хранилища, газовую инфраструктуру и объекты водоснабжения.

«На данный момент газ — это не проблема, проблема — это иметь достаточно средств, чтобы закупить этот газ. Мы понимаем, где можем его закупить, мы знаем, какая цена. У нас есть партнёры, которые готовы поставлять и сейчас не спрашивают о деньгах. Это, например, наши норвежские партнёры, наши партнёры из Европейского Союза, мы рассчитываем на них, а также это могут быть представители Ближнего Востока», — отметил Глава государства.

Кроме того, ЕС планирует выделить Украине дополнительные 100 млн евро для прохождения отопительного сезона.

