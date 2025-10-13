Україна обговорює з партнерами імпорт газу на тлі російських атак — Володимир Зеленський

Президент заявив, що країна готується до зими та має домовленості про постачання газу з партнерами з ЄС, Норвегії та країн Близького Сходу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для проходження найближчого зимового сезону Україна готується імпортувати більше газу з інших країн. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з очільницею європейської дипломатії Каєю Каллас.

Як зазначив Зеленський, Україна вже використовувала певні можливості і допомогу у минулі зимові сезони, коли з’являлися проблеми в енергетичній галузі.

Він зауважив, що Росія атакує газові сховища, газову інфраструктуру і об’єкти водопостачання.

«Станом на зараз, газ – це не проблема, проблема – це мати достатньо коштів для того, щоб закупити цей газ. Ми розуміємо, де можна його закупити, ми знаємо, яка ціна. У нас є партнери, які готові постачати і зараз не питають про кошти. Це, наприклад, наші норвезькі партнери, наші партнери з Європейського Союзу, ми розраховуємо на них, і також це можуть бути представники Середнього Сходу», – зазначив Глава держави.

Крім того, ЄС планує виділити Україні додаткові 100 млн євро для проходження опалювального сезону.