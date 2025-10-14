Практика судов
  1. В Украине

АРМА готовит повторный конкурс на управление активами «Моршинской»

08:29, 14 октября 2025
АРМА переходит к подготовке открытого конкурса на управляющего активами IDS Ukraine.
АРМА готовит повторный конкурс на управление активами «Моршинской»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о завершении урегулирования многолетней ситуации вокруг арестованных корпоративных прав группы компаний IDS Ukraine, в состав которой входит и известный бренд «Моршинская». Об этом сообщила исполняющая обязанности главы агентства Ярослава Максименко.

Речь идет об активах, в отношении которых ранее фиксировались признаки коррупционного влияния и неопределенный статус управления. После проведенного анализа и юридического урегулирования вопросов АРМА переходит к подготовке открытого конкурса на управляющего активами IDS Ukraine.

Максименко заявила, что АРМА «разобралась в ситуации, которая годами оставалась без решения», а «теперь процесс возвращен в законное русло».

По ее словам, АРМА уже провело рабочую встречу с руководством IDS Ukraine, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги — развитие бизнеса, поддержку сотрудников и обеспечение финансовой прозрачности.

Конкурс на управляющего планируют объявить в ближайшее время. В настоящее время проходят рыночные консультации, в которых могут принять участие потенциальные управляющие и инвесторы.

Осенью 2022 года АРМА по решению суда получила в управление корпоративные права (в частности, Миргородского и Моршинского заводов), промышленные образцы и торговые марки предприятий группы IDS Ukraine. В апреле 2023 года управляющим активами «Моршинской» была выбрана компания «Карпатские минеральные воды», однако передача актива в управление так и не состоялась. В марте этого года АРМА сообщило о расторжении договора как такого, что не был реализован.

Напомним, что в том же году Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкций и взыскании в доход государства ряда активов, принадлежащих российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену, Андрею Косогову и компании Rissa Investments Limited.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст ВАКС АРМА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Минюст попросил Верховную Раду «разморозить» уровень зарплаты судебных экспертов в проекте бюджета на 2026 год

Зарплата судебных экспертов уже 7-й год «замораживается» законом о госбюджете – Минюст попросил либо «разморозить» норму, чтобы зарплата экспертов НИУСЭ Минюста составляла около 94 тысяч грн, либо поднять ее до среднего уровня других экспертных учреждений – 60 тысяч грн.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Доверие к БЭБ составляет около 5%: директор БЭБ Александр Цивинский поручил сформировать план укрепления коммуникации с обществом

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский провел совещание, которое было посвящено низкому уровню доверия к БЭБ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду