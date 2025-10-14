АРМА готовит повторный конкурс на управление активами «Моршинской»

АРМА переходит к подготовке открытого конкурса на управляющего активами IDS Ukraine.

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о завершении урегулирования многолетней ситуации вокруг арестованных корпоративных прав группы компаний IDS Ukraine, в состав которой входит и известный бренд «Моршинская». Об этом сообщила исполняющая обязанности главы агентства Ярослава Максименко.

Речь идет об активах, в отношении которых ранее фиксировались признаки коррупционного влияния и неопределенный статус управления. После проведенного анализа и юридического урегулирования вопросов АРМА переходит к подготовке открытого конкурса на управляющего активами IDS Ukraine.

Максименко заявила, что АРМА «разобралась в ситуации, которая годами оставалась без решения», а «теперь процесс возвращен в законное русло».

По ее словам, АРМА уже провело рабочую встречу с руководством IDS Ukraine, в ходе которой обсудили дальнейшие шаги — развитие бизнеса, поддержку сотрудников и обеспечение финансовой прозрачности.

Конкурс на управляющего планируют объявить в ближайшее время. В настоящее время проходят рыночные консультации, в которых могут принять участие потенциальные управляющие и инвесторы.

Осенью 2022 года АРМА по решению суда получила в управление корпоративные права (в частности, Миргородского и Моршинского заводов), промышленные образцы и торговые марки предприятий группы IDS Ukraine. В апреле 2023 года управляющим активами «Моршинской» была выбрана компания «Карпатские минеральные воды», однако передача актива в управление так и не состоялась. В марте этого года АРМА сообщило о расторжении договора как такого, что не был реализован.

Напомним, что в том же году Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкций и взыскании в доход государства ряда активов, принадлежащих российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену, Андрею Косогову и компании Rissa Investments Limited.

