АРМА готує повторний конкурс на управління активами «Моршинської»

АРМА переходить до підготовки відкритого конкурсу на управителя активами IDS Ukraine.

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про завершення врегулювання багаторічної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній IDS Ukraine, до складу якої входить і відомий бренд «Моршинська». Про це повідомила виконувачка обов’язків голови агентства Ярослава Максименко.

Йдеться про активи, щодо яких раніше фіксувалися ознаки корупційного впливу та невизначений статус управління. Після проведеного аналізу та юридичного впорядкування питань АРМА переходить до підготовки відкритого конкурсу на управителя активами IDS Ukraine.

Максименко заявила, що АРМА «розібралися у ситуації, яка роками залишалася без рішення», а «тепер процес повернено у законне русло».

За її словами, АРМА вже провело робочу зустріч із керівництвом IDS Ukraine, під час якої обговорили подальші кроки — розвиток бізнесу, підтримку працівників і забезпечення фінансової прозорості.

Конкурс на управителя планують оголосити найближчим часом. Наразі тривають ринкові консультації, у яких можуть взяти участь потенційні управителі та інвестори.

Восени 2022 року АРМА за рішенням суду отримало в управління корпоративні права (зокрема, Миргородського та Моршинського заводів), промислові зразки та торговельні марки підприємств групи IDS Ukraine. У квітні 2023 року управителем активів Моршинської обрали компанію «Карпатські мінеральні води», однак передача активу в управління так і не відбулася. В березні цього року АРМА повідомила про розрив договору як такого, що не був реалізований.

Нагалаємо, що того року Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкцій і стягнення в дохід держави низки активів, які належать російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену, Андрію Косогову та компанії Rissa Investments Limited.

