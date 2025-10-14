Кабмин изменил порядок оплаты труда госслужащих налоговых органов

Кабмин утвердил изменения в постановление от 28 декабря 2020 года №1346 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих налоговых органов». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Из документа исключена норма, предусматривающая выплату госслужащим налоговых органов доплаты за дополнительную нагрузку, связанную с исполнением обязанностей по вакантной должности в соответствии со статьёй 52 Закона «О государственной службе».
Вместо этого правительство установило новый порядок компенсации: теперь госслужащие будут получать выплату в размере 50% должностного оклада временно отсутствующего работника — если выполняют его обязанности на время отсутствия.
