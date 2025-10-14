Кабмін змінив порядок оплати праці держслужбовців податкових органів

Тепер за виконання обов’язків тимчасово відсутнього колеги працівники податкових органів отримуватимуть лише 50% його посадового окладу.

Кабмін ухвалив зміни до постанови від 28 грудня 2020 року №1346 «Деякі питання оплати праці державних службовців податкових органів». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З документа виключено норму, яка передбачала виплату держслужбовцям податкових органів доплати за додаткове навантаження, пов’язане з виконанням обов’язків за вакантною посадою відповідно до статті 52 Закону «Про державну службу».

Натомість уряд встановив новий порядок компенсації: тепер держслужбовці отримуватимуть виплату у розмірі 50% посадового окладу тимчасово відсутнього працівника — якщо виконують його обов’язки на час відсутності.

