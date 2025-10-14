Появились новые основания для приостановления проверок деклараций — в Порядок проведения полных проверок внесены изменения

В Порядок проведения полных проверок также внесены изменения в определения терминов «недостоверные» и «неточные» сведения.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что 14 октября вступил в силу приказ №260/25, которым утверждены изменения в Порядок проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Изменения в терминах «недостоверные» и «неточные» сведения

Унифицированы размеры различий сведений в декларации, не соответствующих действительности, в терминах «недостоверные сведения в декларации» и «неточные сведения в декларации», определенных в Порядке, а также размеры недостоверных сведений, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Отныне недостоверными считаются сведения, указанные в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму, превышающую 150 прожиточных минимумов (ПМ) для трудоспособных лиц, установленных на дату подачи декларации, и/или сведения, которые не позволяют идентифицировать члена семьи субъекта декларирования или объект декларирования.

Сведения, отличающиеся от достоверных на сумму, не превышающую 150 ПМ, считаются неточными.

НАЗК напомнило, что после вступления в силу Закона Украины от 17 июня 2025 года №4496-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения» увеличен размер недостоверных сведений, за которые лицо может быть привлечено к административной ответственности — со 100 до 150 ПМ, а к уголовной — с 500 до 750 ПМ.

Новые основания для приостановления и прекращения полных проверок деклараций

НАЗК усовершенствовало процедуру проведения полной проверки декларации, чтобы обеспечить право декларанта предоставить объяснения в процессе проверки, определив дополнительные основания для приостановления и прекращения полной проверки.

Отныне полная проверка деклараций, поданных лицами, проходящими военную службу по призыву во время мобилизации, включая резервистов или контрактников в особый период (кроме лиц, указанных в пунктах 1–3 части 7 статьи 45 Закона Украины «О предотвращении коррупции»), приостанавливается до прекращения таких обстоятельств или отмены военного положения.

Среди оснований прекращения проверки без утверждения результатов — запись о смерти декларанта в Государственном реестре актов гражданского состояния и наличие сведений о лице в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Введена процедура защиты прав декларантов вне судебного процесса

Порядок дополнен положениями, регулирующими процедуру признания декларации, по которой проведена полная проверка, такой, что не была проверена.

Если лицо, декларация которого прошла полную проверку, считает, что оно не имело обязанности подавать такую декларацию или, по его мнению, декларация не подлежала полной проверке по другим причинам, оно может подать в НАЗК соответствующее заявление (в бумажной или электронной форме), добавив подтверждающие документы (их копии). Требования к заявлению и приложениям определены в Порядке.

Заявление рассматривается в течение 30 календарных дней. В случае его удовлетворения справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального вебсайта НАЗК, что означает, что декларация признана такой, что не проверялась. Обоснованное заключение о выявленных признаках нарушения, составленное по результатам такой проверки, отзывается. Об отказе в удовлетворении заявления заявителя уведомляют.

Баланс открытости и защиты данных

С целью соблюдения баланса между прозрачностью деятельности НАЗК и защитой прав декларантов в Порядок внесены изменения, согласно которым справка о результатах полной проверки декларации, удаленная из публичной части Реестра деклараций, не подлежит обнародованию на официальном вебсайте НАЗК на период такого удаления.

