З’явилися нові підстави зупинення перевірок декларацій — до Порядку проведення повних перевірок внесли зміни

У Порядку проведення повних перевірок також внесли зміни до термінів «недостовірні» та «неточні» відомості.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що 14 жовтня набув чинності наказ № 260/25, яким були затверджені зміни до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Внесено зміни до термінів «недостовірні» та «неточні» відомості

Уніфіковано розміри відомостей у декларації, що не відповідають дійсності, у термінах “недостовірні відомості у декларації”, “неточні відомості у декларації”, визначених у Порядку, та розміри недостовірних відомостей, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Відтепер, недостовірними є відомості, зазначені у декларації, які відрізняються від достовірних на суму, що перевищує 150 прожиткових мінімумів (ПМ) для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, та/або відомості, які не дають змоги ідентифікувати члена сім’ї суб’єкта декларування чи об’єкт декларування. Відомості у декларації, що відрізняються від достовірних на суму, що не перевищує 150 ПМ, вважаються неточними.

НАЗК нагадало, що із набранням чинності Закону України від 17 червня 2025 року № 4496-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» підвищено розмір недостовірних відомостей, за зазначення яких особа, може бути притягнута до адміністративної відповідальності - із 100 до 150 ПМ, а до кримінальної - із 500 до 750 ПМ.

Нові підстави для зупинення та припинення повних перевірок декларацій

НАЗК удосконалило процедуру проведення повної перевірки декларації, орієнтуючись на необхідність дотримання права декларанта надати пояснення під час перевірки, визначивши додаткові підстави для зупинення та припинення повної перевірки.

Відтепер, повна перевірка декларацій, поданих особами, які за призовом перебувають на військовій службі під час мобілізації, у тому числі резервістами або за контрактом під час дії особливого періоду (крім осіб, зазначених в пунктах 1–3 частини 7 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»), зупиняється до припинення таких обставин або скасування воєнного стану.

Серед підстав припинення перевірки без затвердження результатів - запис про смерть декларанта у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та наявність відомостей про особу в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Введено процедуру захисту прав декларантів поза судовим процесом

Порядок доповнено положеннями, що регулюють процедуру визнання декларації, стосовно якої проведено повну перевірку, такою, що не була перевірена.

Якщо особа, декларація якої пройшла повну перевірку, вважає, що вона не мала обов’язку подавати таку декларацію, або, на її думку, декларація не підлягає повній перевірці з інших причин, вона може подати до НАЗК відповідну заяву (у паперовій чи електронній формі), додавши підтвердні документи (їх копії). Вимоги до заяви і додатків визначені у Порядку.

Заява розглядається протягом 30 календарних днів. У разі її задоволення довідка про результати повної перевірки декларації видаляється з офіційного вебсайту НАЗК, що означатиме, що декларація визнана такою, що не перевірялась. Обґрунтований висновок про встановлені ознаки порушення, складений за результатами такої перевірки, відкликається. Про відмову у задоволенні заяви повідомлять заявника.

Баланс відкритості та захисту даних

З метою дотримання балансу між прозорістю діяльності НАЗК та захистом прав декларантів у Порядок внесено зміни про те, що довідка про результати проведення повної перевірки декларації, яку вилучено з публічної частини Реєстру декларацій, не підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НАЗК на період такого вилучення.

