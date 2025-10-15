В Украине разоблачили межрегиональную группу мошенников, завладевших средствами интернет-магазина

Злоумышленники организовали преступную деятельность, связанную с использованием взломанных иностранных банковских карт.

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые мошенническим путем завладели средствами интернет-магазина. Они действовали на территории Киевской, Ровенской, Днепропетровской и Николаевской областей. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Полицейские установили, что злоумышленники организовали преступную деятельность, связанную с использованием взломанных иностранных банковских карт. Используя их данные без ведома владельцев, фигуранты осуществляли оплату товаров и подарочных сертификатов на маркетплейсе известного интернет-магазина косметики и парфюмерии.

В дальнейшем приобретенные товары и сертификаты мошенники перепродавали через онлайн-платформу, получая незаконную прибыль. В результате таких действий предприятию нанесен ущерб на сумму более 700 тысяч гривен.

Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания фигурантов. В результате изъяты деньги, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, черновые записи, а также несколько автомобилей, использовавшихся в преступной деятельности.

Следователи открыли уголовное производство по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

