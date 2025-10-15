В Україні викрили міжрегіональну групу шахраїв, які заволоділи коштами інтернет-магазину

Зловмисники організували злочинну діяльність, пов’язану з використанням зламаних іноземних банківських карток.

Правоохоронці викрили групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами інтернет-магазину. Вони діяли на території Київської, Рівненської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Про це повідомила поліція Київської області.

Поліцейські встановили, що зловмисники організували злочинну діяльність, пов’язану з використанням зламаних іноземних банківських карток. Використовуючи їхні дані без відома власників, фігуранти здійснювали оплату товарів і подарункових сертифікатів на маркетплейсі відомого інтернет-магазину косметики та парфумерії.

Надалі придбані товари та сертифікати шахраї перепродавали через онлайн-платформу, отримуючи незаконний прибуток. Внаслідок таких дій, підприємству завдано збитків на суму понад 700 тисяч гривень.

Поліцейські провели одночасні обшуки за місцями проживання фігурантів. У результаті вилучено кошти, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, чорнові записи, а також декілька автомобілів, які використовувалися у злочинній діяльності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

