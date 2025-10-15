Компания оплатила ремонт техники и дроны для ВСУ — как это учитывается в финотчетности

Корректировать финрезультат не нужно, если расходы на дроны или ремонт техники для ВСУ оформлены трехсторонним договором и подтверждены документами.

Предприятия, которые присоединяются к поддержке Вооружённых Сил Украины, в частности путём оплаты ремонта техники или приобретения дронов, часто задаются вопросом: влияют ли такие расходы на налоговый финансовый результат. Особенно это актуально в случаях, когда помощь осуществляется через трёхсторонние договоры — с участием благотворителя, воинской части и поставщика.

Налоговая служба в Днепропетровской области сообщает, что пп. 140.5.9 НКУ установлено: финансовый результат до налогообложения налогового (отчётного) периода увеличивается плательщиком налога на прибыль предприятий на сумму средств или стоимости товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, безвозмездно перечисленных (переданных) в течение отчётного (налогового) года неприбыльным организациям, внесённым в Реестр неприбыльных учреждений и организаций на дату такого перечисления средств, передачи товаров, работ, услуг (кроме неприбыльной организации, которая является объединением страховщиков, если участие страховщика в таком объединении является условием ведения деятельности такого страховщика согласно закону, и неприбыльных организаций, к которым применяются положения пп. 140.5.14 НКУ), в размере, превышающем 4% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчётного года.

В то же время временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, налогообложение осуществляется с учётом особенностей, определённых в п. 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Налоговая отмечает, что расходы на безвозмездную передачу товаров, работ или услуг для ВСУ и других военных формирований, а также для медицинских учреждений или органов, финансируемых из госбюджета, не влияют на налоговый финансовый результат. Это касается, в частности, касок, бронежилетов (если они соответствуют военным стандартам), технических средств наблюдения, лекарств, продуктов, гигиенических средств, гуманитарной помощи и других подобных товаров или услуг. Также корректировка не проводится, если средства были перечислены на специальные счета НБУ, открытые для поддержки армии, обороны, восстановления Украины или гуманитарной помощи.

Таким образом, предприятие — плательщик налога на прибыль предприятий не осуществляет корректировку финансового результата до налогообложения в случае оплаты стоимости ремонта техники и поставки дронов для воинской части, если это осуществляется по соответствующим трёхсторонним договорам между благотворителем (предприятием — плательщиком), получателем благотворительной помощи (воинской частью) и поставщиком услуг (СТО) и/или поставщиком товаров на основании подтверждающих документов. Такие платежи считаются благотворительной помощью, которая соответствует требованиям пп. 69.6 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ.

