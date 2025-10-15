Практика судів
Компанія оплатила ремонт техніки та дрони для ЗСУ — як це враховується у фінзвітності

12:32, 15 жовтня 2025
Коригувати фінрезультат не потрібно, якщо витрати на дрони чи ремонт техніки для ЗСУ оформлені тристороннім договором і підтверджені документами.
Підприємства, які долучаються до підтримки Збройних сил України, зокрема шляхом оплати ремонту техніки чи придбання дронів, часто ставлять питання: чи впливають такі витрати на податковий фінрезультат. Особливо це актуально у випадках, коли допомога здійснюється через тристоронні договори — за участю благодійника, військової частини та постачальника.

Податкова служба у Дніпропетровській області повідомляє, що пп. 140.5.9 ПКУ встановлено, що фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується платником податку на прибуток підприємств на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення пп. 140.5.14 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4 відс. оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Податкова зазначає, що витрати на безплатну передачу товарів, робіт чи послуг для ЗСУ та інших військових формувань, а також для медичних закладів або органів, що фінансуються з держбюджету, не впливають на податковий фінрезультат. Це стосується, зокрема, касок, бронежилетів (якщо вони відповідають військовим стандартам), техніки спостереження, ліків, продуктів, гігієнічних засобів, гуманітарної допомоги та інших подібних товарів або послуг. Також коригування не проводиться, якщо кошти були перераховані на спецрахунки НБУ, відкриті для підтримки армії, оборони, відновлення України чи гуманітарної допомоги.

Отже, підприємство – платник податку на прибуток підприємств не здійснює коригування фінансового результату до оподаткування у разі здійснення оплати вартості ремонту техніки та поставки дронів для військової частини, що здійснюються за відповідними тристоронніми договорами між благодійником (підприємством – платником), набувачем благодійної допомоги (військовою частиною) та надавачем послуг (СТО) та/або постачальником товарів на підставі підтверджуючих документів. Такі платежі вважаються благодійною допомогою, що відповідають вимогам пп. 69.6 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

