Еврокомиссия угрожает Google штрафом в $35 млрд — компания готовит компромиссные изменения

Google реформирует поиск в Европе.

Google планирует изменить отображение результатов поиска в Европе, чтобы соответствовать требованиям Digital Markets Act (DMA) и избежать штрафа, который может превысить $35 млрд, сообщает Reuters. Еврокомиссия обвинила компанию в нарушении антимонопольного законодательства, в частности в предоставлении преимущества собственным сервисам, таким как Google Flights и Google Hotels, перед сторонними платформами.

В марте 2025 года регуляторы впервые выдвинули претензии, указав также на ограничения в Play Store, где разработчики не могли сообщать пользователям об альтернативных способах доступа к приложениям.

Чтобы решить проблему, Google предложила предоставить «вертикальным поисковым сервисам» (VSS), таким как Expedia или Hotels.com, равные условия. В поисковой выдаче появятся специальные VSS-боксы, которые будут отображать результаты сторонних сервисов в том же формате, что и собственные продукты Google. Выбор бокса для показа будет основан на «объективных и недискриминационных критериях».

Результаты от авиакомпаний или сервисов проката не будут исключаться — они будут появляться в отдельных блоках выше или ниже VSS-бокса в зависимости от релевантности запроса пользователя.

Подобные требования ранее заставили Apple открыть iOS для сторонних магазинов приложений. Google также пересматривает ключевые аспекты своей бизнес-модели, которые ранее считались неприкосновенными.

Удастся ли компании удовлетворить европейских регуляторов, пока неизвестно. В случае неудачи Google грозит один из крупнейших антимонопольных штрафов в истории Европейского Союза.

