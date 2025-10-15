Єврокомісія погрожує Google штрафом у $35 млрд — компанія готує компромісні зміни

Google реформує пошук у Європі.

Google планує змінити відображення результатів пошуку в Європі, щоб відповідати вимогам Digital Markets Act (DMA) і уникнути штрафу, який може перевищити $35 млрд, повідомляє Reuters. Єврокомісія звинуватила компанію в порушенні антимонопольного законодавства, зокрема в наданні переваги власним сервісам, таким як Google Flights і Google Hotels, перед сторонніми платформами.

У березні 2025 року регулятори вперше висунули претензії, вказавши також на обмеження в Play Store, де розробники не могли повідомляти користувачів про альтернативні способи доступу до застосунків.

Щоб вирішити проблему, Google запропонувала надати «вертикальним пошуковим сервісам» (VSS), таким як Expedia чи Hotels.com, рівні умови. У пошуковій видачі з’являться спеціальні VSS-бокси, які відображатимуть результати сторонніх сервісів у тому ж форматі, що й власні продукти Google. Вибір боксу для показу базуватиметься на «об’єктивних і недискримінаційних критеріях».

Результати від авіакомпаній чи сервісів прокату не виключатимуться — вони з’являтимуться у окремих блоках вище або нижче VSS-боксу залежно від релевантності запиту користувача.

Подібні вимоги раніше змусили Apple відкрити iOS для сторонніх магазинів застосунків. Google також переглядає ключові аспекти своєї бізнес-моделі, які раніше вважалися недоторканними.

Чи вдасться компанії задовольнити європейських регуляторів, поки невідомо. У разі невдачі Google загрожує один із найбільших антимонопольних штрафів в історії Європейського Союзу.

