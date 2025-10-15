Практика судов
Во Львове суд арестовал таможенника Иллариона Кравченко, который за взятки способствовал контрабанде украшений Cartier и Hermes

11:44, 15 октября 2025
Суд применил к таможеннику меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря с возможностью внесения залога в размере 500 000 гривен.
Во Львове суд арестовал таможенника Иллариона Кравченко, который за взятки способствовал контрабанде украшений Cartier и Hermes
Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения для должностного лица Львовской таможни Иллариона Кравченко, который за откаты способствовал контрабанде украшений. Об этом говорится в постановлении о применении меры пресечения по делу №463/9642/25.

Прокуратура указывала, что должностное лицо отдела по противодействию незаконному перемещению наркотиков и оружия получило от жителя Львовской области 15 тысяч долларов. По данным СМИ, речь идет об Илларионе Кравченко.

За эту сумму таможенник гарантировал возможность ввоза из Польши ювелирных изделий брендов Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты таможенных платежей. Кроме того, он консультировал, как скрыть драгоценности от контроля при пересечении границы.

В частности, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срок действия постановления составляет 60 дней — до 7 декабря 2025 года. Также суд установил подозреваемому залог в размере 500 тысяч гривен.

В случае внесения залога он освобождается из-под стражи в порядке, определенном ч. 4 ст. 202 УПК Украины.

Так, в случае освобождения из-под стражи на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

  • являться к следователю, прокурору, суду по каждому требованию;
  • не покидать территорию Львовской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и/или работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями стороны обвинения по данному уголовному производству;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Елена Ивановская призвала депутатов безотлагательно исключить из перечня Европейской хартии языков русский, который не нуждается в защите

Елена Ивановская напомнила, что некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели Хартии как международного договора и стал причиной безосновательных обвинений в отношении ненадлежащего выполнения Украиной своих международных обязательств.

НАБУ и САП сообщили о подозрении за отказ давать показания экс-руководителю львовского таможенника Назария Кота – во время событий Львовскую таможню возглавлял Андрей Кузник

Он мотивировал это правом, предусмотренным статьей 63 Конституции, хотя следствие считает, что в его ситуации это право не применялось, поскольку его показания не касались его личной вины.

НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду