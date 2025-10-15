Во Львове суд арестовал таможенника Иллариона Кравченко, который за взятки способствовал контрабанде украшений Cartier и Hermes

Суд применил к таможеннику меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 декабря с возможностью внесения залога в размере 500 000 гривен.

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения для должностного лица Львовской таможни Иллариона Кравченко, который за откаты способствовал контрабанде украшений. Об этом говорится в постановлении о применении меры пресечения по делу №463/9642/25.

Прокуратура указывала, что должностное лицо отдела по противодействию незаконному перемещению наркотиков и оружия получило от жителя Львовской области 15 тысяч долларов. По данным СМИ, речь идет об Илларионе Кравченко.

За эту сумму таможенник гарантировал возможность ввоза из Польши ювелирных изделий брендов Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты таможенных платежей. Кроме того, он консультировал, как скрыть драгоценности от контроля при пересечении границы.

В частности, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срок действия постановления составляет 60 дней — до 7 декабря 2025 года. Также суд установил подозреваемому залог в размере 500 тысяч гривен.

В случае внесения залога он освобождается из-под стражи в порядке, определенном ч. 4 ст. 202 УПК Украины.

Так, в случае освобождения из-под стражи на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

являться к следователю, прокурору, суду по каждому требованию;

не покидать территорию Львовской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения со свидетелями стороны обвинения по данному уголовному производству;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

