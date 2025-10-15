У Львові суд заарештував митника Іларіона Кравченка, який за хабарі сприяв контрабанді прикрас Cartier і Hermes

Суд застосував до митника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 грудня із можливістю внесення застави в розмірі 500 000 гривень.

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід посадовцю Львівської митниці Іларіону Кравченку, який за відкати сприяв контрабанді прикрас. Про це йдеться в ухвалі про застосування запобіжного заходу в справі №463/9642/25.

Прокуратура зазначала, що посадовець відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї отримав від мешканця Львівщини 15 тисяч доларів. За даними ЗМІ, мова йде про Іларіона Кравченка.

За цю суму митник гарантував можливість ввезення з Польщі ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати митних платежів. Окрім того, він консультував, як приховати дорогоцінності від контролю при перетині кордону.

Зокрема, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали становить 60 днів — до 7 грудня 2025 року. Також суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 500 тисяч гривень.

У випадку внесення застави він звільняється з-під варти в порядку визначеному ч. 4ст. 202 КПК України.

Так, у випадку звільнення з-під варти на підозрюваного покладаються такі обов’язки:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

не відлучатися із території Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

